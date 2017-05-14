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Квартальнов: хоккеисты ЦСКА в сборной России показали высокий уровень готовности к ЧМ

Спорт
14 мая, 11:04 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Бывший наставник армейцев отметил, что для него не стала сюрпризом уверенная игра Телегина, Андронова и Киселевича на мировом первенстве

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА Иван Телегин, Сергей Андронов и Богдан Киселевич, выступающие в сборной России на чемпионате мира 2017 года, оказались готовы к выступлению на таком высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

Андронов, дебютировавший на мировом первенстве, забил по голу в первых двух матчах и отдал передачу. Заброшенной шайбой и передачей отметились Телегин и Киселевич. Во встрече со словаками дебютировал на чемпионате мира и форвард ЦСКА Валерий Ничушкин.

"Я, кажется, еще в том году говорил, что многие ребята из ЦСКА могут играть в такой хоккей, в который играют здесь. В матчах сборных немного другие скорости, и многие наши ребята к ним готовы, поэтому это никакой не сюрприз, - сказал Квартальнов. - Они просто готовы играть в хоккей на таком уровне, довольно спокойно справляются со всем этим и комфортно здесь себя чувствуют. Это касается и Андронова, и Телегина, такой же вопрос мне задавали в прошлом году и про Любимова, рад, что и Ничушкин уже получил свой шанс".

Со сборной России также находился еще один армеец Андрей Светлаков, но он не попал в итоговую заявку.

"У Светлакова все впереди: сейчас не получилось, в следующий раз получится, главное для него - не останавливаться. Как я уже говорил, год для него выдался серьезным: он весь сезон прошел со сборной, во всех турнирах участвовал. Так что ему не надо расстраиваться: надо смотреть только вперед и попадать в национальную команду, тем более что следующий год будет очень интересный, олимпийский", - отметил он.

"В НХЛ есть потребность в наших мастеровитых игроках"

В это межсезонье в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) уехал ряд молодых игроков: нападающий Ярослав Дыбленко ("Нью-Джерси"), защитники Виктор Антипин ("Баффало"), Алексей Береглазов ("Рейнджерс"), Андрей Миронов ("Колорадо"). По мнению Квартальнова, их отъезд в НХЛ связан с тем, что молодежь активно привлекается в сборную России.

"Тренеры прокатывают очень много молодежи в сборной, поэтому люди начинают расти. В НХЛ есть потребность, голод на мастеровитых игроков, и их сразу забирают. Хорошо, что ребята развиваются, но они уезжают и нам приходится готовить на их место в Континентальной хоккейной лиге других", - подчеркнул он.

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