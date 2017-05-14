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Семин заявил, что он впервые слышит об интересе "Локомотива" к футболисту Назарову

Спорт
14 мая, 11:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее азербайджанский портал Millimiz сообщил, что Назаров близок к переходу в "Локомотив" из немецкого "Эрцгебирге"

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Юрий Семин

Юрий Семин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация об интересе футбольного клуба "Локомотив" к азербайджанскому нападающему Дмитрию Назарову не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Ранее азербайджанский портал Millimiz сообщил, что 27-летний Назаров, выступающий в клубе второй немецкой лиги "Эрцгебирге", близок к переходу в "Локомотив". При этом источник отмечает, что Семин дал свое согласие на трансфер азербайджанского футболиста.

"Впервые слышу об этом. Информация не соответствует действительности", - сказал Семин.

В текущем сезоне на счету Назарова девять голов в 26 матчах за "Эрцгебирге" во второй немецкой лиге.

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