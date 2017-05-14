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Филиал гоночной академии SMP Racing откроется в Чечне

Спорт
14 мая, 12:10 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 14, мая. /ТАСС

Директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков рассказал об ожиданиях от сегодняшних заездов на автодроме "Крепость Грозный" и поделился впечатлениями от гонок

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ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Первый филиал гоночной академии SMP Racing, который объединит весь Северо- Кавказский округ, откроется в Грозном. Об этом сообщил журналистам генеральный директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков.

"Сегодня мы присутствуем на историческом событии - открытии филиала академии автоспорта в Грозном, - сказал он. - У нас все готово, в том числе есть кадры. Осталось найти воспитанников". "Уверен, что учащиеся и выпускники академии SMP Racing станут не только отличными спортсменами, но и прекрасными водителями", - добавил Саморуков.

Директор программы SMP Racing рассказал также об ожиданиях от сегодняшних заездов на автодроме "Крепость Грозный" и поделился впечатлениями от гонок. "Хороший трек, огромное количество участников, все хотят выиграть, - заметил Саморуков. - Болеем за пилотов программы и команды Akhmat Race, которая молодая и пока допускает ошибки. Важно, чтобы команда продемонстрировала здесь все, на что способна".

Накануне состоялась презентация новой гонки на выносливость Akhmat Race. Она пройдет на автодроме "Крепость Грозный" 5 октября 2017 года. Победитель гонки получит не только переходящий кубок из драгоценных металлов, инкрустированный самоцветами, но и призовой фонд в размере 5 млн рублей.

Заключительные заезды

Этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), посвященный памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, планирует в воскресенье посетить глава республики Рамзан Кадыров, который даст напутствие пилотам на весь сезон.

В воскресенье на автодроме выступают пилоты класса Туринг-Лайт, программа гоночного уик-энда завершится выступлением юниоров.

Соревнования вызвали у местных зрителей большой интерес, трибуны были заполнены на протяжении первого дня гонок, а на воскресных заездах на трибунах аншлаг. Кроме того, во второй половине дня пройдет розыгрыш автомобиля LADA Kalina Drive Active от команды LADA Sport ROSNEFT.

Российская серия кольцевых гонок - официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2015 года к традиционным классам Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и Национальный добавился зачет Национальный Юниор для молодых спортсменов.

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