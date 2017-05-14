Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Флорес считает, что Поветкин откажется боксировать с ним 1 июля

Спорт
14 мая, 12:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Американский спортсмен заявил, что очень высоко оценивает российского боксера

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Би Джей Флорес заявил, что с высокой долей вероятности он не будет соперником россиянина Александра Поветкина в поединке 1 июля.

"Предложений не было, просто разговор, - сказал Флорес ТАСС. - Я бы хотел подраться с Поветкиным, оцениваю его очень высоко, и он стал бы самым сильным моим соперником. Но думаю, что его команда предпочтет мне менее известного боксера, чтобы Поветкин остался цел".

Смотрите также
Александр Поветкин

Поветкин поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организации

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного препарата остарин. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). Это значит, что на момент ожидаемого боя (1 июля 2017 года) он юридически не будет иметь никаких ограничений.

В активе Поветкина 31 победа (23 нокаутом) и одно поражение.

На счету Флореса 33 победы (21 нокаутом), три поражения и одна ничья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си Цзиньпином
3
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
4
СМИ: Индия решила бойкотировать форум "Один пояс - один путь", который проходит в КНР
5
Fox: истребитель ВКС РФ сблизился с самолетом ВМС США над Черным морем
6
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
7
Пользователи Android в РФ начали получать уведомление о доступности Android Pay
Темы дня
Загрузка...
Реклама