Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пилот Масленников выиграл гонку этапа РСКГ в Грозном в классе "Туринг-Лайт"

Спорт
14 мая, 12:43 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 14, мая. /ТАСС

Гонщик программы "СМП Рейсинг" Денис Булатов занял вторую ступень подиума, третью - Ильсур Ахметвалеев из "Сувар мотоспорт"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Пилот команды "Подмосковье мотоспорт" Андрей Масленников занял первое место в воскресной гонке первого этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Грозном в классе "Туринг-Лайт".

Гонщик программы "СМП Рейсинг" Денис Булатов занял вторую ступень подиума, третью - Ильсур Ахметвалеев из "Сувар мотоспорт".

Российская серия кольцевых гонок - официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2015 года к традиционным классам "Туринг", "Туринг-Лайт", "Супер-продакшн" и "Национальный" добавился зачет "Национальный Юниор" для молодых спортсменов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си Цзиньпином
3
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
4
СМИ: Индия решила бойкотировать форум "Один пояс - один путь", который проходит в КНР
5
Fox: истребитель ВКС РФ сблизился с самолетом ВМС США над Черным морем
6
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
7
Пользователи Android в РФ начали получать уведомление о доступности Android Pay
Темы дня
Загрузка...
Реклама