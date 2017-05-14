Пилот Масленников выиграл гонку этапа РСКГ в Грозном в классе "Туринг-Лайт"

ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Пилот команды "Подмосковье мотоспорт" Андрей Масленников занял первое место в воскресной гонке первого этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Грозном в классе "Туринг-Лайт".

Гонщик программы "СМП Рейсинг" Денис Булатов занял вторую ступень подиума, третью - Ильсур Ахметвалеев из "Сувар мотоспорт".

Российская серия кольцевых гонок - официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2015 года к традиционным классам "Туринг", "Туринг-Лайт", "Супер-продакшн" и "Национальный" добавился зачет "Национальный Юниор" для молодых спортсменов.