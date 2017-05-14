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Студенты военной академии им. Хрулева выиграли гонку ГТО "Путь Победы"

Спорт
14 мая, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Председатель комитета по молодежной политике и связям с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Абдулина отметила, что количество участников гонки растет из года в год

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Учащиеся военной академии им. А. В. Хрулева заняли первое место в гонке ГТО "Путь Победы", проведение которой было посвящено 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе гонки ГТО.

Гонка прошла 13 мая в Санкт-Петербурге, в ней приняли участие более двух тысяч человек из 45 вузовских команд. Участникам было необходимо пройти за минимальное время трассу протяженностью 6 км, состоящую из 22 препятствий.

За 37 минут трассу преодолели студенты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. На втором месте - Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений. Третье место завоевали учащиеся Пожарно-спасательного колледжа "Санкт- Петербургский центр подготовки спасателей".

Председатель комитета по молодежной политике и связям с общественными организациями города Санкт-Петербург Рената Абдулина в беседе с ТАСС отметила, что количество участников гонки ГТО "Путь Победы" растет из года в год. "Количество участников от гонки к гонке увеличивается, в этом году около двух тысяч молодых ребят захотели испытать себя. Конечно, нам очень приятно, что команды наших соседей, друзей и партнеров с удовольствием приезжают сюда. Сегодняшнее событие наполнено, как всегда, яркими и радостными эмоциями, это отлично характеризует общий настрой", - сказала Абдулина.

В рамках спортивного праздника любой желающий мог выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. Для зрителей, участников и болельщиков была предусмотрена обширная спортивно-развлекательная программа. Помимо самой гонки, организаторы подготовили интерактивные площадки с мастер-классами и открытыми тренировками.

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