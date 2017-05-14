Тренер: ходок Широбоков едет на Кубок Европы побеждать, но сделать это ему будет непросто

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Один из перспективных ходоков России 18-летний Сергей Широбоков, уже имеющий в своем активе две победы на чемпионате страны на дистанции 20 км, на майском Кубке Европы в Чехии будет ставить перед собой максимальные задачи, однако ему может помешать отсутствие опыта выступлений на взрослых международных стартах. Об этом сообщила ТАСС директор Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия Вера Начаркина.

Тренирующийся в Саранске ходок 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков, имеющий в своем активе титул победителя юношеского чемпионата мира, преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунд, что больше чем на одну минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41).

"Майский Кубок Европы в Чехии станет для Сергея очень важным стартом, и мы очень надеемся, что он сумеет одержать там победу, - призналась Начаркина. - Сделать это будет непросто, так как у Широбокова пока нет опыта выступлений на взрослых международных соревнованиях. Но этот спортсмен, несмотря на свой молодой возраст, уже дважды побеждал на взрослых чемпионатах России, поэтому мы связываем с ним большие надежды. Если выезжать за границу - то только за победой".

"Этот старт будет также важен для Сергея и потому, что там он получит возможность выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне. Неизвестно, представится ли ему в последующем шанс отобраться на главный старт сезона, поэтому нужно выступить хорошо сейчас", - считает собеседница агентства.

Лишение Всероссийской федерации легкой атлетики членства в IAAF привело к тому, что российские ходоки в настоящее время имеют возможность выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира только на зарубежных стартах. В мужском заходе на 20 км норматив равен одному часу 24 минутам.

В рамках Кубка Европы, который пройдет 21 мая в Подебрадах, будут разыграны награды на дистанциях 20 км у мужчин и женщин, на 50 км - у мужчин, а также на 10 км у спортсменов и спортсменок, чей возраст не превышает 20 лет. В юниорском заходе на 10 км примет участие еще одна представительница России - 20-летняя Яна Смердова, которой IAAF также разрешила выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.