Кадыров: автоспорт - одно из направлений развития туристического потенциала Чечни

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ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Развитию автомобильного спорта в Чечне уделяется особое внимание, это в целом одно из перспективных направлений развития туристического потенциала республики. Об этом заявил ТАСС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"К нам приезжают как молодые, так и опытные спортсмены. Проведение в Грозном гонки первого этапа Российской серии кольцевых гонок является доказательством успешного развития автоспорта в республике, - отметил он. - В том числе это одно из перспективных направления в развитии туристического потенциала Чечни". "Мы уделяем этому большое внимание, - подчеркнул Кадыров. - Развитие туризма является для нас приоритетом".
Он поделился с журналистами впечатлениями от гоночного уикенда на автодроме "Крепость Грозный": "От этого вида спорта получаешь массу впечатлений, драйв. Я лично получил сегодня колоссальное удовольствие".
Рамзан Кадыров также пошутил, что "всех лихачей мы пересадили на гоночные машины и отправили выступать на автодром". "У меня есть желание сесть за руль гоночного авто, но я специально отдельно приеду и буду кататься", - сказал он.