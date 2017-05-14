Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров: автоспорт - одно из направлений развития туристического потенциала Чечни

Спорт
14 мая, 14:12 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 14, мая. /ТАСС

Глава Чеченской Республики поделился с журналистами впечатлениями от гоночного уикенда на автодроме "Крепость Грозный"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Развитию автомобильного спорта в Чечне уделяется особое внимание, это в целом одно из перспективных направлений развития туристического потенциала республики. Об этом заявил ТАСС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"К нам приезжают как молодые, так и опытные спортсмены. Проведение в Грозном гонки первого этапа Российской серии кольцевых гонок является доказательством успешного развития автоспорта в республике, - отметил он. - В том числе это одно из перспективных направления в развитии туристического потенциала Чечни". "Мы уделяем этому большое внимание, - подчеркнул Кадыров. - Развитие туризма является для нас приоритетом".

Он поделился с журналистами впечатлениями от гоночного уикенда на автодроме "Крепость Грозный": "От этого вида спорта получаешь массу впечатлений, драйв. Я лично получил сегодня колоссальное удовольствие".

Рамзан Кадыров также пошутил, что "всех лихачей мы пересадили на гоночные машины и отправили выступать на автодром". "У меня есть желание сесть за руль гоночного авто, но я специально отдельно приеду и буду кататься", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си Цзиньпином
3
"Олланд предпочел не рисковать": экс-президент Франции покинул Елисейский дворец
4
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
5
Полиция обнаружила тело пропавшего в Липецкой области ребенка
6
В Белоруссии планируют ввести обязательный отпуск для отцов
7
СМИ: Индия решила бойкотировать форум "Один пояс - один путь", который проходит в КНР
Темы дня
Загрузка...
Реклама