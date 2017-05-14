Тренер: российские баскетболистки будут бороться за победу в каждом матче ЧЕ-2017

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СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу выступит на чемпионате Европы 2017 года в сильнейшем составе и намерена, как и шесть лет назад, выиграть турнир. Об этом рассказал ТАСС главный тренер сборной России Александр Васин.
Баскетболистки проводят в Сочи учебно-тренировочный сбор на базе ФГБУ "Юг Спорт" рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 16 июня в Праге.
"Мы планируем выступить на европейском чемпионате в сильнейшем составе и повторить успех 2011 года. Готовим тактические заготовки и сюрпризы для наших соперников, будем бороться в каждом матче своей группы, куда входят Латвия, Черногория и Бельгия", - отметил Васин.
Он подчеркнул, что россиянкам будет крайне важно занять первое место в группе, что даст возможность напрямую выйти в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.
"Сборная омолодилась, но нам бы не хотелось проводить этот процесс искусственно, вводить новых игроков по возрастному критерию, они должны доказать это право. Безусловно, есть опытные игроки, уже прошедшие и чемпионат Европы и даже поигравшие на Олимпиадах, и они будут тем фундаментом, на котором будет строиться игра", - пояснил выбор состава сборной наставник российских баскетболисток.
Васин возглавил сборную России осенью 2015 года. Под его руководством команда без поражений провела квалификационный турнир к Евробаскету-2017, одержав шесть побед в шести матчах. Капитаном женской сборной России является чемпионка WNBA-2016 Евгения Белякова.