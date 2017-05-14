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Рахимов: элементы пижонства были в игре футболистов "Терека" в концовке матча с "Томью"

Спорт
14 мая, 14:34 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 14, мая. /ТАСС

Главный тренер грозненского клуба отметил, что многим сильным командам этой весной пришлось нелегко в матчах с "Томью", которая доигрывает сезон наполовину молодежным составом

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Футболисты грозненского "Терека" расслабленно провели концовку матча 28-го тура чемпионата России с томской "Томью". Такое мнение журналистам выразил главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов.

"Терек" одержал победу над "Томью" в Томске со счетом 2:1. В составе гостей забитыми мячами отметились Игорь Лебеденко (60-я минута) и Аблайе Мбенге (62). У "Томи" отличился Руслан Салахутдинов (80). "Томь" ранее лишилась шансов остаться в премьер-лиге.

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"Игра была тяжелая. Я не люблю команды, которые не решают никаких задач. Они могут играть в свое удовольствие, могут не напрягаться, у них нет психологического давления. Такие команды самые опасные", - сказал Рахимов.

"В принципе, нам удалось забить голы, но дальше у нас в некоторых эпизодах появились моменты пижонства, мы стали недорабатывать, получили гол, и была неприятная концовка. Хорошо, что матч закончился нашей победой", - добавил специалист.

Рахимов отметил, что многим сильным командам этой весной пришлось нелегко в матчах с "Томью", которая доигрывает сезон наполовину молодежным составом.

"Жаль, что "Томь" вылетает. Все равно (Томск) футбольный город, надеюсь, мы еще не раз сюда приедем", - заключил Рахимов.

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