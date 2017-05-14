Эпифанни Принс присоединится к сборной России по баскетболу 2 июня

СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. Баскетболистка Эпифанни Принс выступит в составе сборной России на чемпионате Европы 2017 года, он присоединится к команде 2 июня. Об этом сообщил в воскресенье корр. ТАСС главный тренер национальной сборной Александр Васин.

"У нас уже был хороший опыт работы с американкой Бекки Хэммон, которая провела за сборную России очень хорошие матчи, благодаря ей мы на равных боролись с ведущими баскетбольными странами. Сейчас в сборной тоже будет натурализованная спортсменка - Эпифанни Принс, мы рассчитываем на ее прибытие 2 июня в Сочи", - сказал Васин.

Он отметил, что российский паспорт уроженка США получила несколько лет назад и уже принимала участие в матчах сборной России.

Женская национальная команда по баскетболу проводит в Сочи учебно-тренировочный сбор на базе ФГБУ "Юг Спорт" в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 16 июня в Праге.