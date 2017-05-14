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Тренер "Томи" Петраков не согласен с теми, кто называет его команду "пионеротрядом"

Спорт
14 мая, 15:00 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 14, мая. /ТАСС

Говоря о матче с "Тереком" (1:2), Петраков посетовал на нехватку кадров

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Валерий Петраков

Валерий Петраков

© Артем Коротаев/ТАСС

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Томи" Валерий Петраков не согласен с теми, кто называет "пионеротрядом" его команду, доигрывающую сезон в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) наполовину молодежным составом из-за финансовых проблем. Об этом он сообщил журналистам после матча с "Тереком".

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"Терек" в воскресенье одержал победу над "Томью" в Томске в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 2:1. "Томь" по итогам прошлого тура лишилась шансов остаться в премьер-лиге. В одном из недавних матчей телекомментаторы назвали томскую команду "пионеротрядом имени Петракова". Кроме того, томичей нередко в последнее время так называют и в других спортивных СМИ.

"Тем людям, которые комментируют матчи по телевидению, нужно соблюдать этикет по отношению к команде. Мы все-таки входим в число 16 лучших команд России, премьер-лиги, - заявил Петраков. - "Пионерский отряд" у нас в марте был. И когда об этом говорили, я ни слова критики никому не предъявлял, а сейчас зачем такое унижение делать?"

"Я считаю, что некорректно. Это нормальные люди и футболисты. Да, нужно время. Мы не от хорошей жизни влезли в такую ситуацию", - добавил он.

Говоря о матче с "Тереком", Петраков посетовал на нехватку кадров. "Когда нет исполнителей, когда некем по существу усилить игру, конечно, с такой командой, как "Терек", тяжело добиться положительного результата. Но старались, концовку матча выдали неплохую. Я повторяю им, чтобы они в большей степени учились на чужих ошибках, а мы постоянно учимся на своих. Это нужно пройти, это нужно пережить", - отметил тренер.

По его словам, тренерский штаб сделает "все возможное", чтобы подготовить команду к домашнему матчу с самарскими "Крыльями Советов", который состоится всего через три дня.

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