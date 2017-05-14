ФК "Динамо" провел чествование участников финала Кубка обладателей кубков 1972 года

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ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб "Динамо" провел чествование ветеранов команды, которые участвовали в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1972 года с шотландским "Рейнджерс". Церемония прошла перед матчем 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ярославским "Шинником".
Финальный матч Кубка обладателей кубков состоялся 24 мая 1972 года в Испании на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Со счетом 3:2 победу одержала шотландская команда.
В церемонии приняли участие игроки того матча - Олег Долматов, Михаил Гершкович, Анатолий Байдачный, Владимир Пильгуй.
Футболисты "Динамо" вышли на поле в памятных футболках с изображением афиши той встречи. Первый символический удар по мячу перед матчем с "Шинником" нанес капитан бело- голубых во встрече с "Рейнджерс" Валерий Зыков. Подарки ветеранам вручили генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев, член общественно-экспертного совета столичного клуба Сергей Степашин, а также председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский.
Ранее "Динамо" досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и участие в следующем сезоне премьер- лиги.