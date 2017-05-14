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Белякова: конфликта поколений в обновленной сборной России по баскетболу нет

Спорт
14 мая, 15:11 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, мая. /ТАСС

По словам спортсменки, завоевание путевки на чемпионат мира - программа-минимум для российских баскетболисток на Евробаскет-2017

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СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. В новом составе женской сборной России по баскетболу конфликта поколений нет. Такое мнение корр. ТАСС высказала капитан команды Евгения Белякова.

"На самом деле все новые девочки пришли из клубов, где уже играют на хорошем уровне и прошли небольшую огранку в работе с другими спортсменками. На самом деле, никакого конфликта поколений в сборной нет", - считает чемпионка WNBA-2016 Белякова.

По ее словам, завоевание путевки на чемпионат мира - программа-минимум для российских баскетболисток на Евробаскет-2017. "Конечно, хочется медалей, безумно хочется. Но мы понимаем, что к чемпионату Европы не мы одни готовимся", - отметила она.

По признанию капитана сборной, в работе прежнего руководства Российской федерации баскетбола не было системы, настроенной на победу. "Надеюсь, что в низшей точке мы уже побывали и теперь идем по возрастающей", - сказала Белякова.

Надеется на успешное выступление команды и победительница Евробаскета-2011 Елена Кириллова, которая после рождения ребенка вернулась в большой спорт. "Когда забеременела, думала, что все уже, устала, не могу... Но уже через 9 месяцев заскучала по баскетболу, сейчас восстанавливаю свою форму, надеюсь, успею выступить на Европе", - призналась ТАСС мастер спорта России международного класса.

Женская национальная команда по баскетболу проводит в Сочи учебно-тренировочный сбор на базе ФГБУ "Юг Спорт" в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 16 июня в Праге.

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