Ингушетия готова принять турнир претендентов по шахматам в 2018 году

Копьеметательница Ребрик выполнила норматив для участия в ЧМ-2017Спорт 14 мая, 15:52
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения СущенкоМеждународная панорама 14 мая, 15:52
Роналдиньо вручил два билета на Кубок конфедераций своему поклоннику из КазаниСпорт 14 мая, 15:46
СМИ: Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более £3 млрдСпорт 14 мая, 15:37
Глава Ингушетии сыграл партию с трехлетним шахматистом Мишей ОсиповымСпорт 14 мая, 15:33
Ингушетия готова принять турнир претендентов по шахматам в 2018 годуСпорт 14 мая, 15:24
ФК "Динамо" провел чествование участников финала Кубка обладателей кубков 1972 годаСпорт 14 мая, 15:09
Тренер "Томи" Петраков не согласен с теми, кто называет его команду "пионеротрядом"Спорт 14 мая, 15:00
Рахимов: элементы пижонства были в игре футболистов "Терека" в концовке матча с "Томью"Спорт 14 мая, 14:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ингушетия готова принять следующий турнир претендентов по шахматам или один из этапов Гран-при. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.
"Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил проходящий в Москве этап Гран-при, высоко оценил уровень организации. В беседе со мной он заявил, что Ингушетия готова принять у себя следующий турнир претендентов или один из этапов Гран- при", - сказал Илюмжинов.
Турнир претендентов пройдет в марте 2018 года. Одним из участников автоматически стал россиянин Сергей Карякин. В турнире также сыграют два лучших шахматиста Гран-при ФИДЕ, два сильнейших участника Кубка мира и два лучших по рейтингу из числа не отобравшихся по первым двум критериям и один обладатель "уайлд-кард".
Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и победителем турнира претендентов 2018 состоится в том же году с 7 по 28 ноября.