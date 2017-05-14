Ингушетия готова принять турнир претендентов по шахматам в 2018 году

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ингушетия готова принять следующий турнир претендентов по шахматам или один из этапов Гран-при. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

"Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил проходящий в Москве этап Гран-при, высоко оценил уровень организации. В беседе со мной он заявил, что Ингушетия готова принять у себя следующий турнир претендентов или один из этапов Гран- при", - сказал Илюмжинов.

Турнир претендентов пройдет в марте 2018 года. Одним из участников автоматически стал россиянин Сергей Карякин. В турнире также сыграют два лучших шахматиста Гран-при ФИДЕ, два сильнейших участника Кубка мира и два лучших по рейтингу из числа не отобравшихся по первым двум критериям и один обладатель "уайлд-кард".

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и победителем турнира претендентов 2018 состоится в том же году с 7 по 28 ноября.