Глава Ингушетии сыграл партию с трехлетним шахматистом Мишей Осиповым

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МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил проходящий в Москве этап Гран-при и сыграл партию с трехлетним шахматистом Мишей Осиповым.
"Юнус-Бек Евкуров сделал символический первый ход на Гран-при, а потом провел партию с Мишей Осиповым. Миша выиграл коня и предложил ничью, президент Ингушетии согласился", - рассказал ТАСС президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов. - После Евкуров подарил Мише игрушечный танк и тысячу евро, став первым спонсором будущего чемпиона мира".
Ранее Осипов сделал символический первый ход на московском турнире. Второй этап Гран-при стартовал 12 мая в Москве, всего же в рамках соревнований запланировано четыре этапа. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де- Майорка (Испания).
Площадкой проведения российского этапа Гран-при является многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.