"Чита" досрочно обеспечила себе выход в Футбольную национальную лигу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Клуб "Чита" обыграл барнаульское "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Зоны-Восток" и досрочно обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

За три матча до конца турнира в активе "Читы" 40 очков, у "Динамо" - 31. В случае равенства очков "Чита" будет выше за счет дополнительных показателей.

В следующем туре "Чита" 24 мая в гостях сыграет с клубом "Зенит-Радиан" из Иркутска, барнаульское "Динамо" 21 мая на выезде встретится с клубом "Смена" (Комсомольск-на- Амуре).