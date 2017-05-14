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"Чита" досрочно обеспечила себе выход в Футбольную национальную лигу

Спорт
14 мая, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

За три матча до конца турнира в активе "Читы" 40 очков, у барнаульского "Динамо" - 31

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Клуб "Чита" обыграл барнаульское "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Зоны-Восток" и досрочно обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

За три матча до конца турнира в активе "Читы" 40 очков, у "Динамо" - 31. В случае равенства очков "Чита" будет выше за счет дополнительных показателей.

В следующем туре "Чита" 24 мая в гостях сыграет с клубом "Зенит-Радиан" из Иркутска, барнаульское "Динамо" 21 мая на выезде встретится с клубом "Смена" (Комсомольск-на- Амуре).

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