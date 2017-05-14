"Чита" досрочно обеспечила себе выход в Футбольную национальную лигу

Копьеметательница Ребрик выполнила норматив для участия в ЧМ-2017Спорт 14 мая, 15:52
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения СущенкоМеждународная панорама 14 мая, 15:52
Роналдиньо вручил два билета на Кубок конфедераций своему поклоннику из КазаниСпорт 14 мая, 15:46
СМИ: Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более £3 млрдСпорт 14 мая, 15:37
Глава Ингушетии сыграл партию с трехлетним шахматистом Мишей ОсиповымСпорт 14 мая, 15:33
Ингушетия готова принять турнир претендентов по шахматам в 2018 годуСпорт 14 мая, 15:24
ФК "Динамо" провел чествование участников финала Кубка обладателей кубков 1972 годаСпорт 14 мая, 15:09
Тренер "Томи" Петраков не согласен с теми, кто называет его команду "пионеротрядом"Спорт 14 мая, 15:00
Рахимов: элементы пижонства были в игре футболистов "Терека" в концовке матча с "Томью"Спорт 14 мая, 14:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Клуб "Чита" обыграл барнаульское "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Зоны-Восток" и досрочно обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
За три матча до конца турнира в активе "Читы" 40 очков, у "Динамо" - 31. В случае равенства очков "Чита" будет выше за счет дополнительных показателей.
В следующем туре "Чита" 24 мая в гостях сыграет с клубом "Зенит-Радиан" из Иркутска, барнаульское "Динамо" 21 мая на выезде встретится с клубом "Смена" (Комсомольск-на- Амуре).