Роналдиньо вручил два билета на Кубок конфедераций своему поклоннику из Казани

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Роналдиньо после викторины вручил два билета на матч Кубка конфедераций своему поклоннику из Казани. Всего в воскресенье в Парке Кубка конфедераций в столице Татарстана разыграют 74 билета на матчи, сообщил корр. ТАСС с места события.

"Я с малых лет люблю Рональдиньо, когда узнал, что он приедет - чуть не расплакался. Мне не столько билет важен, сколько постоять с ним рядом, так волнуюсь, что просто нет слов", - поделился впечатлениями с ТАСС поклонник бразильского игрока Кирилл Губушкин, который правильно ответил на вопрос о карьере Рональдиньо.

Футболист предложил, поскольку билетов два, сходить на игру вместе. Губушкин от волнения даже не понял, на какой матч он выиграл билеты, но отметил, что хотел бы посетить игру Португалия - Мексика.

Как раз на эту встречу разыгрывал билеты бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций - 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча. А билеты на матч Россия - Мексика - бывший капитан казанского "Рубина" Роман Шаронов. Несмотря на то, что двое других участников розыгрыша с футбольными звездами на вопросы не ответили, билеты им все равно вручили.

Парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу в Казани открылся 13 мая на два дня. Гости парка во время его работы могут встретиться со звездами мирового футбола, участвовать в мультимедийных конкурсах и викторинах, принимать участие в розыгрыше сувениров с символикой ФИФА и даже бесплатных билетов на матчи Кубка Конфедераций в Казани. После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт- Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.