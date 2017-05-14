Копьеметательница Ребрик выполнила норматив для участия в ЧМ-2017

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Воспитанница крымской школы легкой атлетики Вера Ребрик, которая является лидером женской сборной России по метанию копья, на турнире "Богатырь" в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов, его подопечная сумела решить эту задачу, несмотря на сильный дождь.

Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017 у женщин в метании копья составляет 61 м 40 см. Российские спортсмены, желающие принять участие в ЧМ, должны не только выполнить норматив в определенный срок (с 1 октября 2016 года по 23 июля 2017 года), но и соответствовать критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выдает индивидуальные разрешения на участие в международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

"Сегодня нам опять не повезло с погодой, из-за дождя Вера выполнила всего три попытки и в лучшей метнула копье на 62 метра, став победительницей соревнований, - отметил Литвинов. - Это, конечно, не ее результат, но промежуточную задачу она выполнила и квалифицировалась на чемпионат мира. На командном чемпионате России 26 мая она должна показать уже все, на все способна".

"Мы очень ждем, когда Вере дадут разрешение выступать на международных стартах, - продолжил тренер. - А так подготовка идет своим чередом, все у нас нормально".

IAAF пока не дала ответ на индивидуальную заявку Ребрик на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральной спортсменки. Из всех российских метателей право выступать на зарубежных стартах имеет только метатель копья Алексей Сокирский.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.