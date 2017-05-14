"Халл" проиграл "Кристал Пэлас" и вылетел из Английской премьер-лиги

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Халл" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:4 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и потерял шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата страны.

Мячи забили Уилфрид Заха (3-я минута), Кристиан Бентеке (34), Лука Миливоевич (85, с пенальти), Патрик ван Анхольт (90).

"Халл" после 37 матчей с 34 очками располагается на 18-й строчке и за одну игру до конца турнира отстает от идущего на "спасительном" 17-м месте "Суонси" на четыре очка. "Кристал Пэлас" с 41 очком занимает 13-е место.

Ранее из Английской премьер-лиги по итогам сезона вылетели "Мидлсбро" и "Сандерленд".