IAAF разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017 в нейтральном статусе

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в настоящее время занимается разработкой регламентных вопросов по участию в августовском чемпионате мира в Лондоне российских спортсменов, которым разрешено выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор департамента коммуникаций IAA Крис Тернер.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

"Свод правил для нейтральных атлетов, которые намерены выступить в чемпионате мира, сейчас находится в стадии разработки, - отметил Тернер. - Мы заблаговременно разъясним таким спортсменам, что им можно будет делать на чемпионате мира, а что - нельзя. Этот документ будет основываться на Кодексе поведения IAAF".

Также IAAF должна принять решение о возможности аккредитации на ЧМ-2017 личных тренеров и других представителей окружения нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа 2017 года.