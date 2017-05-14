Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят - девятый

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Испании на трассе в Барселоне.
Вторым финишировал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, тройку замкнул австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, стартовавший с предпоследней 19-й позиции, финишировал девятым и набрал два очка. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс- младший показал восьмой результат.
Россиянин попал в очковую зону впервые за четыре этапа. В предыдущий раз Квят набрал два зачетных балла на первом этапе Гран-при в Австралии, показав девятый результат.
Следующий этап пройдет в Монако с 24 по 28 мая.