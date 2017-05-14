Клубы из Дании не планируют принимать участие в чемпионате КХЛ

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Датские клубы пока не планируют принимать участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен.
"Да, два-три года назад мы обсуждали подобную возможность. Но сейчас об этом речи не идет", - сказал он.