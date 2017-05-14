Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы ЧМ-2018 по хоккею надеются, что турнир в Дании посетят 300 тысяч зрителей

Спорт
14 мая, 16:57 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Организаторы чемпионата мира 2017 года в Кельне и Париже рассчитывают, что всего матчи соревнований посетят порядка 600 тысяч болельщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Чемпионат мира по хоккею 2018 года в Дании должны посетить порядка 300 тысяч болельщиков. Такое мнение журналистам высказал член совета Международной федерации хоккея, президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах- Нильсен.

"Наша цель - это 300 тысяч зрителей", - сказал он.

Организаторы чемпионата мира 2017 года в Кельне и Париже рассчитывают, что всего матчи соревнований посетят порядка 600 тысяч болельщиков. Посещаемость предыдущего турнира в Москве и Санкт-Петербурге составила 417 тысяч человек.

Смотрите также

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

Организаторы ЧМ-2017 по хоккею заявили, что посещаемость турнира превысила их ожидания

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
2
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
5
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
6
Задержан украинский пранкер, пытавшийся сорвать выступление Джамалы на "Евровидении-2017"
7
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама