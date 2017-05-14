Организаторы ЧМ-2018 по хоккею надеются, что турнир в Дании посетят 300 тысяч зрителей

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Чемпионат мира по хоккею 2018 года в Дании должны посетить порядка 300 тысяч болельщиков. Такое мнение журналистам высказал член совета Международной федерации хоккея, президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах- Нильсен.

"Наша цель - это 300 тысяч зрителей", - сказал он.

Организаторы чемпионата мира 2017 года в Кельне и Париже рассчитывают, что всего матчи соревнований посетят порядка 600 тысяч болельщиков. Посещаемость предыдущего турнира в Москве и Санкт-Петербурге составила 417 тысяч человек.