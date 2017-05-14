"Динамо" вручили кубок за победу в первенстве ФНЛ сезона-2016/17

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ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за победу в первенстве сезона-2016/17 вручили московскому "Динамо" после домашнего матча 37-го тура с ярославским "Шинником", передает с места событий корреспондент ТАСС.
Кубок капитану команды Антону Шунину вручили президент ФНЛ Игорь Ефремов и директор ФНЛ по безопасности Андрей Прядкин.
"Динамо" обеспечило себе первое место в первенстве ФНЛ за четыре тура до финиша, обыграв в матче 34-го тура краснодарскую "Кубань" (1:0) и став недосягаемым для ближайшего преследователя "Тосно" (Ленинградская область). Путевку в Российскую футбольную премьер-лигу бело-голубые завоевали еще раньше, за семь встреч до конца первенства.
Московское "Динамо" является 11-кратным чемпионом СССР (последнее чемпионство было завоевано в 1976 году), семикратным обладателем Кубка СССР/России и победителем Суперкубка СССР. В 1972 году бело-голубые дошли до финала Кубка обладателей кубков, где уступили шотландскому "Рейнджерс". По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России.