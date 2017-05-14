Федор Емельяненко верит, что Нурмагомедов станет чемпионом UFC

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МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сохраняет шансы на то, чтобы стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал известный боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко.
Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.
"Мы не виделись с Хабибом, - сказал Емельяненко. - Но в интервью меня спрашивали о том, что случилось. Разная информация была в интернете, но, конечно, мы будем поддерживать нашего бойца. Надеемся, что в будущем он станет чемпионом".
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно).