Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федор Емельяненко верит, что Нурмагомедов станет чемпионом UFC

Спорт
14 мая, 17:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сохраняет шансы на то, чтобы стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал известный боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Смотрите также
Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов пройдет трехмесячный курс лечения после проблем со сгонкой веса

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.

"Мы не виделись с Хабибом, - сказал Емельяненко. - Но в интервью меня спрашивали о том, что случилось. Разная информация была в интернете, но, конечно, мы будем поддерживать нашего бойца. Надеемся, что в будущем он станет чемпионом".

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
5
Задержан украинский пранкер, пытавшийся сорвать выступление Джамалы на "Евровидении-2017"
6
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
7
СМИ: Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более £3 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама