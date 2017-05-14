Роберт Шварцман выиграл гонку этапа Formula Renault 2.0 Eurocap в Сильверстоуне

Тиллерсон считает разбирательство с выборами в США важной частью новых отношений с РФМеждународная панорама 14 мая, 17:01
Власти Москвы внимательно отнесутся к прозвучавшим на митинге против реновации заявлениямОбщество 14 мая, 16:59
"Динамо" вручили кубок за победу в первенстве ФНЛ сезона-2016/17Спорт 14 мая, 16:58
"Шинник" проиграл "Динамо" и лишился шансов попасть в стыковые матчи за выход в РФПЛСпорт 14 мая, 16:56
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят - девятыйСпорт 14 мая, 16:41
IAAF разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017 в нейтральном статусеСпорт 14 мая, 16:38
Минстрой лишит госфинансирования регионы без планов благоустройства до 2018 г.Экономика и бизнес 14 мая, 16:28
Организаторы ЧМ-2017 по хоккею заявили, что посещаемость турнира превысила их ожиданияСпорт 14 мая, 16:14
Копьеметательница Ребрик выполнила норматив для участия в ЧМ-2017Спорт 14 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман выиграл гонку этапа Еврокубка Formula Renault 2.0 на английском автодроме Сильверстоун. Второе и третье места заняли британские гонщики Уилл Палмер и Даниэль Тиктум. Еще два россиянина - Алексей Корнеев и Александр Вартанян - заняли 9-е и 25-е места соответственно.
По словам спортивного директора программы SMP Racing Junior Петра Алешина, "уикенд прошел удачно". "Опытный Шварцман едет второй сезон на результат, - подчеркнул он в беседе с ТАСС. - Это означает, что мы правильно строим его гоночную программу". "Накануне он был третьим, а сегодня выиграл гонку", - отметил Алешин.
"Алексей Корнеев приехал девятым. И это неплохо, - заметил спортивный директор SMP Racing. - Что касается Вартаняна то, к сожалению, он на 25-м месте". "С самого начала он ехал десятым, но за два круга до финиша произошел инцидент, с трассы его "убрал" соперник, - информировал он. - Команда подала апелляцию".
Вместе с тем, добавил Алешин, для новичка он демонстрирует хорошую скорость и бойцовские качества. "У него очень хороший потенциал, - отметил он. - В целом мы довольны, как складывается ситуация в этом чемпионате".