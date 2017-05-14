Роберт Шварцман выиграл гонку этапа Formula Renault 2.0 Eurocap в Сильверстоуне

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман выиграл гонку этапа Еврокубка Formula Renault 2.0 на английском автодроме Сильверстоун. Второе и третье места заняли британские гонщики Уилл Палмер и Даниэль Тиктум. Еще два россиянина - Алексей Корнеев и Александр Вартанян - заняли 9-е и 25-е места соответственно.

По словам спортивного директора программы SMP Racing Junior Петра Алешина, "уикенд прошел удачно". "Опытный Шварцман едет второй сезон на результат, - подчеркнул он в беседе с ТАСС. - Это означает, что мы правильно строим его гоночную программу". "Накануне он был третьим, а сегодня выиграл гонку", - отметил Алешин.

"Алексей Корнеев приехал девятым. И это неплохо, - заметил спортивный директор SMP Racing. - Что касается Вартаняна то, к сожалению, он на 25-м месте". "С самого начала он ехал десятым, но за два круга до финиша произошел инцидент, с трассы его "убрал" соперник, - информировал он. - Команда подала апелляцию".

Вместе с тем, добавил Алешин, для новичка он демонстрирует хорошую скорость и бойцовские качества. "У него очень хороший потенциал, - отметил он. - В целом мы довольны, как складывается ситуация в этом чемпионате".