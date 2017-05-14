"Енисей" гарантировал себе участие в стыковых матчах за право играть в РФПЛ

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" гарантировал себе участие в стыковых матчах против команд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за право выступать в высшем дивизионе чемпионата страны в сезоне-2017/18.
Это стало известно после ничейного результата в матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Тамбовом" и "Нефтехимиком" (1:1). В стыковые матчи попадают команды, занявшие 13-14 места в РФПЛ и 3-4 в ФНЛ.
"Енисей" с 60 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице и за один тур до конца опережает идущий пятым "Тамбов" на четыре балла. "Нефтехимик" с 27 очками занимает последнее 20-е место, ранее лишившись шансов остаться в ФНЛ на следующий сезон.
Ранее прямые путевки в РФПЛ себе гарантировали московское "Динамо" и "Тосно", представляющий Ленинградскую область. Из РФПЛ вылетела "Томь".
"Енисей" под нынешнем названием существует с 2011 года, с того же года клуб выступает в ФНЛ. Лучшим результатом клуба являлось 10-е место по итогам сезона-2011/12. Главным тренером команды является восьмикратный чемпион страны в составе московского "Спартака" Андрей Тихонов. Специалист, ранее работавший помощником тренера в "Спартаке" и "Краснодаре", возглавил "Енисей" в июне 2016 года.