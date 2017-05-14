Кубок победителя первенства ФНЛ сломался во время празднования успеха "Динамо"

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ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Кубок победителя первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) серьезно повредился во время празднования успеха московского "Динамо", которое досрочно выиграло турнир сезона-2016/17. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье "Динамо" на домашнем поле обыграло ярославский "Шинник" со счетом 1:0.
Главная чаша оторвалась от постамента и держится на одном винте, нижняя же часть фактически отделена от верхней.
"Динамо" обеспечило себе первое место в первенстве ФНЛ за четыре тура до финиша, обыграв в матче 34-го тура краснодарскую "Кубань" (1:0) и став недосягаемым для ближайшего преследователя "Тосно" (Ленинградская область). Путевку в Российскую футбольную премьер-лигу бело-голубые завоевали еще раньше, за семь встреч до конца первенства.