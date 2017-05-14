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Долги московского хоккейного клуба "Динамо" составляют около 2 млрд рублей

Спорт
14 мая, 18:23 дата обновления: 14 мая, 18:31 UTC+3 /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

В начале мая заместитель председателя центрального совета ВФСО "Динамо" Сергей Федоров сообщил ТАСС, что "Динамо" имеет задолженность за аренду базы в Новогорске

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Болельщики ХК "Динамо"

Болельщики ХК "Динамо"

© Станислав Красильников/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский хоккейный клуб "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

В начале мая заместитель председателя центрального совета ВФСО "Динамо" Сергей Федоров сообщил ТАСС, что "Динамо" имеет задолженность за аренду базы в Новогорске.

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ХК "Динамо" имеет задолженность за аренду базы в Новогорске

"Хоккейный клуб имеет долг порядка 2 миллиардов рублей. По этому сезону ему было выделено 1 миллиард 320 миллионов - 600 миллионов от ВТБ, еще столько же от "Транснефти", и значительные средства от двух спонсоров. Также поступали мелкие спонсорские взносы. В итоге общая сумма поступлений больше двух миллиардов, но два миллиарда долгов остаются", - сказал Стржалковский.

"Клуб называется "Динамо", но в совете директоров нет ни одного нашего представителя. Устав хоккейного клуба составлен так, что его менеджмент полностью им управляет, и вводить кого-то в совет директоров может только сам совет директоров. Получается замкнутый круг, мы не имеем там влияния.

Встретиться с исполняющим обязанности председателя совета директоров мне не удалось, несмотря на приглашение. Обстановку мы контролировать не можем", - отметил глава ВФСО "Динамо".

Вопрос о финансировании клуба ВТБ должен решиться до 20 августа

На вопрос, должен ли хоккейный клуб "Динамо" финансироваться через ВФСО, Стржалковский ответил: "Общество подписало контракт с ВТБ 30 декабря. Вопрос подписания этого договора был увязан с тем, что общество взяло на себя 80 процентов футбольного клуба "Динамо". По нему ВТБ является генеральным спонсором ФК "Динамо" и спонсором ХК "Динамо". Суммы, на какую команду и сколько выделять, договором не прописаны. Это определяется внутри руководства "Динамо".

"До 20 августа 2017 года между ВТБ и хоккейным клубом действует прямой договор. Поэтому вопрос о финансировании из трех миллиардов ВТБ может быть потенциально решен не раньше 20 августа, это прописано в договоре", - добавил он.

На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо", в частности о том, что игрокам команды не выплачивается зарплата.

"Динамо" в текущем сезоне дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА.

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