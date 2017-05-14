Долги московского хоккейного клуба "Динамо" составляют около 2 млрд рублей

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ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский хоккейный клуб "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.
В начале мая заместитель председателя центрального совета ВФСО "Динамо" Сергей Федоров сообщил ТАСС, что "Динамо" имеет задолженность за аренду базы в Новогорске.
"Хоккейный клуб имеет долг порядка 2 миллиардов рублей. По этому сезону ему было выделено 1 миллиард 320 миллионов - 600 миллионов от ВТБ, еще столько же от "Транснефти", и значительные средства от двух спонсоров. Также поступали мелкие спонсорские взносы. В итоге общая сумма поступлений больше двух миллиардов, но два миллиарда долгов остаются", - сказал Стржалковский.
"Клуб называется "Динамо", но в совете директоров нет ни одного нашего представителя. Устав хоккейного клуба составлен так, что его менеджмент полностью им управляет, и вводить кого-то в совет директоров может только сам совет директоров. Получается замкнутый круг, мы не имеем там влияния.
Встретиться с исполняющим обязанности председателя совета директоров мне не удалось, несмотря на приглашение. Обстановку мы контролировать не можем", - отметил глава ВФСО "Динамо".
На вопрос, должен ли хоккейный клуб "Динамо" финансироваться через ВФСО, Стржалковский ответил: "Общество подписало контракт с ВТБ 30 декабря. Вопрос подписания этого договора был увязан с тем, что общество взяло на себя 80 процентов футбольного клуба "Динамо". По нему ВТБ является генеральным спонсором ФК "Динамо" и спонсором ХК "Динамо". Суммы, на какую команду и сколько выделять, договором не прописаны. Это определяется внутри руководства "Динамо".
"До 20 августа 2017 года между ВТБ и хоккейным клубом действует прямой договор. Поэтому вопрос о финансировании из трех миллиардов ВТБ может быть потенциально решен не раньше 20 августа, это прописано в договоре", - добавил он.
На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо", в частности о том, что игрокам команды не выплачивается зарплата.
"Динамо" в текущем сезоне дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА.