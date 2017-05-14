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"Уфа" победила "Анжи" в чемпионате России

Спорт
14 мая, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" обыграли махачкалинский "Анжи" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

В составе хозяев голами на 34-й и 90-й минутах отметились Дмитрий Стоцкий и Кехинде Фатаи соответственно. У махачкалинцев отличился Филип Будковский (41).

"Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. "Анжи" с 30 баллами идет 12-м. В следующем туре "Анжи" 17 мая примет "Ростов", в тот же день "Уфа" сыграет в гостях с "Оренбургом".

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