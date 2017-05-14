Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следственный комитет занимается финансовыми проблемами ФК "Динамо" прошлых лет

Спорт
14 мая, 18:34 UTC+3

В октябре 2016 года генеральный директор ФК "Динамо" Евгений Муравьев сказал в интервью "Советскому спорту", что долги клуба составляют около 13 миллиардов рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Динамо"

Футболисты "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Следственный комитет занимается финансовыми проблемами московского футбольного клуба "Динамо" прошлых лет, по данному вопросу заведены уголовные дела. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

В октябре 2016 года генеральный директор ФК "Динамо" Евгений Муравьев сказал в интервью "Советскому спорту", что долги клуба составляют около 13 млрд рублей. В апреле Стржалковский сообщил, что долги клуба практически погашены.

На вопрос, есть ли у ФК "Динамо" рабочая группа, которая занимается расследованием того, как при предыдущих руководителях могли образоваться такие долги, Стржалковский ответил: "Ее нет. Есть уголовные дела, ими занимается Следственный комитет, вот у них есть оперативная группа".

Смотрите также

Муравьев: "Динамо" рассчитывает на футболиста Ионова в сезоне-2017/18

"Норильский никель" сделал взнос для ФК "Динамо", но не будет спонсором клуба

Стржалковский: переход иностранного защитника в "Динамо" находится на завершающем этапе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
2
Тиллерсон не видит возможности выстраивать отношения с РФ с чистого листа
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Пятиметровый питон найден на Дмитровском шоссе в Москве
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
Темы дня
Загрузка...
Реклама