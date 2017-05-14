Следственный комитет занимается финансовыми проблемами ФК "Динамо" прошлых лет

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ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Следственный комитет занимается финансовыми проблемами московского футбольного клуба "Динамо" прошлых лет, по данному вопросу заведены уголовные дела. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.
В октябре 2016 года генеральный директор ФК "Динамо" Евгений Муравьев сказал в интервью "Советскому спорту", что долги клуба составляют около 13 млрд рублей. В апреле Стржалковский сообщил, что долги клуба практически погашены.
На вопрос, есть ли у ФК "Динамо" рабочая группа, которая занимается расследованием того, как при предыдущих руководителях могли образоваться такие долги, Стржалковский ответил: "Ее нет. Есть уголовные дела, ими занимается Следственный комитет, вот у них есть оперативная группа".