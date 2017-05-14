Третьяк: ФХР и КХЛ не обсуждали вопрос лишения статуса легионеров игроков из стран ЕАЭС

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о том, чтобы не считать хоккеистов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) легионерами в чемпионате России, пока не поднимался. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящее время спортсмены из четырех последних стран считаются легионерами в составах российских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других турнирах.
"Пока у нас этот вопрос вообще не стоял. Никто ни в КХЛ, ни в ФХР его не поднимал, - сказал Третьяк. - Мы подчиняемся общему положению, но у федерации есть свои законы, которых мы пока придерживаемся. Решение нашей федерации никто не отменял. Как дальше будет, посмотрим: есть закон, а есть разъяснения, положения".
"Мы не против - мы и за белорусов, казахстанцев, за всех хоккеистов. Но мы боремся за то, чтобы давали нашим молодым ребятам играть", - добавил Третьяк.
В четверг стало известно, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила правительства стран ЕАЭС в течение 10 дней проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран союза. ЕЭК просит принять меры как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций.