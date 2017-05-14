Третьяк: игра сборной России на ЧМ по хоккею похожа на стиль команды СССР

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра сборной России по хоккею на чемпионате мира похожа на стиль советской команды. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Россияне в пяти матчах одержали пять побед. После выигрыша у словаков (6:0) команда вышла в плей-офф турнира.

"Мне нравится, как играет команда, особенно последний матч, она показала, что у нас есть мощь. Я поймал себя на мысли, что сборная России похожа на ту команду, в которой играл я, - сказал Третьяк. - Команда играет в классический пас, показывает классический вход в зону, хорошую работоспособность, отдачу, самоотверженность. На сегодняшний день сборная России показывает лучший хоккей, который здесь есть".

Россияне следующий матч проведут против сборной Латвии в понедельник.