Третьяк: игра сборной России на ЧМ по хоккею похожа на стиль команды СССР

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра сборной России по хоккею на чемпионате мира похожа на стиль советской команды. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Россияне в пяти матчах одержали пять побед. После выигрыша у словаков (6:0) команда вышла в плей-офф турнира.
"Мне нравится, как играет команда, особенно последний матч, она показала, что у нас есть мощь. Я поймал себя на мысли, что сборная России похожа на ту команду, в которой играл я, - сказал Третьяк. - Команда играет в классический пас, показывает классический вход в зону, хорошую работоспособность, отдачу, самоотверженность. На сегодняшний день сборная России показывает лучший хоккей, который здесь есть".
Россияне следующий матч проведут против сборной Латвии в понедельник.