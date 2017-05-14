ВФСО "Динамо" обеспокоено ситуацией вокруг аренды хоккейным клубом базы в Новогорске

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ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Ситуация вокруг аренды учебно-тренировочной базы в Новогорске московским хоккейным клубом "Динамо" вызывает беспокойство во Всероссийском физкультурно-спортивном обществе "Динамо". Об этом журналистам заявил заместитель председателя центрального совета ВФСО Сергей Федоров.
Ранее Федоров сообщил ТАСС, что "Динамо" имеет задолженность за аренду базы в Новогорске.
"Мы обеспокоены всей ситуацией. Мы являемся единоличным руководителем базы, несем всю материальную и юридическую ответственность. На сегодняшний день договора аренды базы с хоккейным клубом "Динамо" у нас нет. Для нас эта ситуация неуправляема и непонятна", - заявил Федоров.
Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо", в частности о том, что игрокам команды не выплачивается зарплата.
"Динамо" в текущем сезоне дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА.