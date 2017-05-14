Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВФСО "Динамо" обеспокоено ситуацией вокруг аренды хоккейным клубом базы в Новогорске

Спорт
14 мая, 18:57 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Ситуация вокруг аренды учебно-тренировочной базы в Новогорске московским хоккейным клубом "Динамо" вызывает беспокойство во Всероссийском физкультурно-спортивном обществе "Динамо". Об этом журналистам заявил заместитель председателя центрального совета ВФСО Сергей Федоров.

Ранее Федоров сообщил ТАСС, что "Динамо" имеет задолженность за аренду базы в Новогорске.

Смотрите также
Болельщики ХК "Динамо"

Долги московского хоккейного клуба "Динамо" составляют около 2 млрд рублей

"Мы обеспокоены всей ситуацией. Мы являемся единоличным руководителем базы, несем всю материальную и юридическую ответственность. На сегодняшний день договора аренды базы с хоккейным клубом "Динамо" у нас нет. Для нас эта ситуация неуправляема и непонятна", - заявил Федоров.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо", в частности о том, что игрокам команды не выплачивается зарплата.

"Динамо" в текущем сезоне дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
2
Тиллерсон не видит возможности выстраивать отношения с РФ с чистого листа
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Пятиметровый питон найден на Дмитровском шоссе в Москве
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
Темы дня
Загрузка...
Реклама