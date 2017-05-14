Панарин сыграет за сборную России в матче ЧМ по хоккею с латвийцами

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России Артемий Панарин сыграет на чемпионате мира по хоккею в матче с командой Латвии. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.

Панарин из-за микротравмы пропустил матч сборной России со словаками (6:0), который прошел в субботу в Кельне. Накануне форвард не участвовал в тренировке команды. В воскресенье Панарин провел тренировочное занятие вместе с национальной сборной.

"Думаю, что он сыграет. В каком звене? Определимся ближе к игре", - сказал Витолиньш.

Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало в 21:15 мск).