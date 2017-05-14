Футбол на теннисном столе: Рональдиньо и Окоча сыграли в парке Кубка конфедераций в Казани

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 2002 года Рональдиньо сыграл с олимпийским чемпионом по футболу 1996 года Джей-Джей Окочей в разновидность футбола на теннисном столе - текбол (Teqball) в день закрытия парка Кубка конфедераций в Казани, сообщает корр. ТАСС с места события. Всего в парке представлено семь различных "видов" футбола, включая, пришедший из Нидерландов вид уличного футбола "панна", живой настольный футбол, робота-вратаря, киберфутбол и другие.

Рональдиньо играл в текбол вместе с одним из организаторов против Окочи в команде с экс-капитаном "Рубина" (Казань) Романом Шароновым. "Эта игра, как настольный теннис, только с мячом, то есть, мы играем всеми частями тела, кроме рук (головой, ногами). Задача перекинуть мяч на половину стола противника, как теннисе. Можно использовать 2-3 касания, мяч набивать, а потом перекидывать на половину соперника", - пояснил ТАСС правила игры промоутер на парке Конфедераций в Казани Алексей Городошов. Игра идет до 12 очков, столы напоминают теннисные, но немного модифицированы: скруглены вниз углы.

Команда Окочи и Шаронова победила. Шаронов признался ТАСС, что играл в текбол впервые. По его словам, игра хорошо развивает координацию движений и при этом дает позитивные эмоции.

Обмануть робота

Еще одним из видов футбольных активностей, представленных в парке, была возможность сразиться с роботом-вратарем (робокипер). По данным организаторов парка Кубка конфедераций в Казани, он реагирует на мяч быстрее любого вратаря в мире благодаря специальной камере и датчикам. В свое время ему пытались забить гол такие звезды мирового футбола, как форварды Лионель Месси и Неймар, однако им это удалось далеко не сразу. Шаронову тоже удалось сделать это с третьей попытки.

"Первый раз я соревновался с робокипером сегодня. Я так понял, что там есть какой-то нюанс, если ты несильно бьешь, то и вратарь реагирует не так быстро, поэтому есть какая-то возможность его обмануть", - сказал он. Возможно, этот "нюанс" известен одной из посетительниц парка, молодой девушке в красных туфлях на каблуке, которая все же забила с первого удара гол вратарю-роботу.

Голландский футбол и мастерство фристайла

Тем временем Окоча вышел показать фристайл на круглое поле голландского уличного футбола под названием "панна" (размеры игровой площадки 20 на 10 метров, ворот - 2 на 1 метр).

"Панна изначально появилась в Нидерландах в конце 90-х годов (прошлого века - прим. ТАСС), в начале нулевых. Сейчас уже в районах Москвы стали появляться стационарные площадки для этой игры", - рассказал ТАСС игрок в панну Денис Папен. Игра идет на счет три минуты или до момента, когда удалось провести мяч между ног противника. "Тогда победа сразу, это - как нокаут в боксе", - сравнивает Папен.

По его словам, изначально игра придумывалась для того, чтобы человек мог разрабатывать для использования в большом футболе навыки владения мячом непосредственно в "боевых" условиях: то есть когда нужно обвести соперника для того, чтобы потом это применить в большом футболе. "Игра немного трансформировалась в том плане, что это сейчас отдельный вид спорта", - отметил он.

В парке также было представлено несколько площадок для фристайла, где уличные футболисты показывали свое мастерство. Один из них, казанец Денис Григорьев, который занимается фристайлом уже восемь лет, сравнил его с фигурным катанием.

"Футбол и фристайл - это как хоккей и фигурное катание, то есть и там, и там что-то общее, но различаются все же. Соревнования проходят в формате батла - один на один: каждому дается по три выхода (по 30 секунд). Задача - не уронить мяч, показать сложность трюков, мастерство владения мячом. Судьи оценивают сложность, отсутствие ошибок, зрелищность, переходы из одного стиля в другой", - пояснил Григорьев.

"Живой" настольный футбол

Большой популярностью у посетителей парка пользовались столы для настольного футбола, вокруг них собралось много людей. Но в парке был представлен и "живой" настольный футбол - дети сражались между собой на специальном поле. Игроки были закреплены с помощью веревок от одного края поля до другого, таким образом, их возможность действий была приближена к настольному футболу.

Кроме того, в парке был представлен и киберфутбол. В него можно было сыграть в диджитал-шатре парка. Там же расположилась интерактивная зона, где посетители фотографировались в виртуальных шапках болельщиков стран- участниц Кубка конфедераций, можно было сделать селфи в рамке с символикой Кубка конфедераций, проходили викторины и другие цифровые "активности".

В Казани 13 мая открылся на два дня парк Кубка конфедераций 2017 года по футболу. Гости парка во время его работы могли встретиться со звездами мирового футбола, участвовать в мультимедийных конкурсах и викторинах, принимать участие в розыгрыше сувениров с символикой ФИФА и даже бесплатных билетов на матчи Кубка конфедераций в Казани. После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.