Футболист "Спартака-2" Хомуха получил перелом правой голени в матче с "Химками"

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба "Спартак-2" Иван Хомуха получил закрытый перелом правой голени. Об этом ТАСС сообщили врачи скорой помощи.

Травма произошла во время матча 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против подмосковных "Химок". Хомуха сломал ногу в концовке встречи после жесткого столкновения и был увезен на машине скорой помощи в больницу.

Главный тренер столичной команды Дмитрий Гунько на послематчевой пресс-конференции высказал слова поддержки 22-летнему игроку. "Желаю Хомухе скорейшего выздоровления, и чтобы травма оказалась не такой серьезной, как это казалось на поле", - сказал тренер.

Встреча, проходившая на стадионе академии имени Черенкова, завершилась со счетом 4:0 в пользу "Спартака-2".