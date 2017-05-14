Футболист "Спартака-2" Хомуха получил перелом правой голени в матче с "Химками"

Глава UFC договорился с Макгрегором относительно боя с МэйуэзеромСпорт 14 мая, 20:33
"Тоттенхэм" обыграл МЮ и занял второе место в чемпионате АнглииСпорт 14 мая, 20:24
Хоккеист "Вашингтона" Орлов пока не определился с дальнейшей карьерой в НХЛСпорт 14 мая, 20:02
Филатов: FIDE оказала честь России, доверив проведение этапа Гран-приСпорт 14 мая, 19:54
Свидлер победил Харикришну в третьем туре этапа Гран-при по шахматам в МосквеСпорт 14 мая, 19:52
Кузнецов не готов сказать, что поедет на ОИ-2018 вне зависимости от решения НХЛСпорт 14 мая, 19:37
Эксперт: городскую среду необходимо адаптировать для пешеходовОбщество 14 мая, 19:35
Хоккеист сборной России Кузнецов не придает значения, в каком звене играть на ЧМСпорт 14 мая, 19:30
Сборная США разгромила команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 14 мая, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба "Спартак-2" Иван Хомуха получил закрытый перелом правой голени. Об этом ТАСС сообщили врачи скорой помощи.
Травма произошла во время матча 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против подмосковных "Химок". Хомуха сломал ногу в концовке встречи после жесткого столкновения и был увезен на машине скорой помощи в больницу.
Главный тренер столичной команды Дмитрий Гунько на послематчевой пресс-конференции высказал слова поддержки 22-летнему игроку. "Желаю Хомухе скорейшего выздоровления, и чтобы травма оказалась не такой серьезной, как это казалось на поле", - сказал тренер.
Встреча, проходившая на стадионе академии имени Черенкова, завершилась со счетом 4:0 в пользу "Спартака-2".