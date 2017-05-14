"Спартак-2" разгромил "Химки" в матче Футбольной национальной лиги

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Столичный "Спартак-2" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 4:0 в домашнем матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Мячи забили Денис Давыдов (5-я минута), Георгий Мелкадзе (8), Артем Тимофеев (22, 90).
"Спартак-2" с 56 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Химки" располагаются на 11-й строчке (49).
В другом матче "Тосно" из Ленинградской области обыграл "СКА-Хабаровск" (3:1). Таким образом, клуб из Хабаровска не смог себе гарантировать участие в стыковых матчах. В премьер-лигу напрямую выходят первые две команды ФНЛ. Ранее участие в РФПЛ обеспечили московское "Динамо" и "Тосно".
Команды, занявшие третье-четвертое места, сыграют в стыковых матчах за попадание в РФПЛ. Ранее участие в стыковых матчах обеспечил красноярский "Енисей", еще один участник определится по результатам последнего тура ФНЛ. "Спартак-2" вне зависимости от занятого места не сможет сыграть в стыковых матчах, так как является представителем клуба РФПЛ.