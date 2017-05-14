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"Севастополь" укрепил лидерство в чемпионате Крыма по футболу

Спорт
14 мая, 19:17 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

В матче 24-го тура севастопольские футболисты сыграли вничью (2:2) на выезде с керченским "Океаном"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Севастополь" укрепил лидирующие позиции в чемпионате Крыма. В матче 24-го тура севастопольские футболисты сыграли вничью (2:2) на выезде с керченским "Океаном", увеличив отрыв от занимающего второе место клуба "Крымтеплица" на четыре очка.

По ходу матча севастопольцам пришлось отыгрываться после двух мячей, которые забили керченские футболисты Яков Эрлих и Игорь Зубко. Ответные голы в ворота "Океана" провели Олег Солович и Редван Османов.

В остальных матчах тура "ТСК-Таврия" (Симферополь) со счетом 3:1 выиграла на своем поле у аутсайдера турнира клуба "КФУ-Бахчисарай", феодосийская "Кафа" также на домашнем стадионе победила "Евпаторию" (2:1). "Крымтеплица" из Симферопольского района сыграла в гостях вничью с ялтинским "Рубином" (0:0).

Турнирную таблицу после 24-го тура возглавляет "Севастополь" (49 очков), на втором месте - "Крымтеплица" (45), на третьем - "ТСК-Таврия" (43), далее следуют "Океан" (40), "Евпатория" (36), "Кафа" (23), "Рубин" (22), "КФУ-Бахчисарай" (8).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия".

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