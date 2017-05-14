Филатов: FIDE оказала честь России, доверив проведение этапа Гран-при

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация шахмат (FIDE) оказала честь России, доверив Москве проведение этапа Гран-при. Об этом ТАСС заявил президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

Второй этап Гран-при стартовал 12 мая в Москве, всего же в рамках соревнований запланировано четыре этапа. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания).

"России в очередной раз оказана большая честь, доверив проведение Гран-при в Москве. Мы очень признательны FIDE за оказанное доверие", - заявил Филатов.

Площадкой проведения российского этапа Гран-при является многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.