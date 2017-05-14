Третьяк: ФХР с пониманием относится к решению российских игроков уезжать в НХЛ

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) с пониманием относится к решению отечественных игроков об отъезде в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое мнение высказал президент ФХР Владислав Третьяк.
В это межсезонье было объявлено, что в НХЛ уедет ряд молодых игроков: нападающий Ярослав Дыбленко ("Нью- Джерси"), защитники Виктор Антипин ("Баффало"), Алексей Береглазов ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Андрей Миронов ("Колорадо").
"В наших клубах им создают хорошие условия, но мы же не можем их привязать к себе, опустить перед ними железный занавес и закрыть до Олимпиады, - сказал Третьяк. - Каждый хоккеист определяет свою судьбу. У нас демократия, мы с пониманием относимся к каждому такому решению. Условия мы создаем им, но они хотят попробовать свои силы в НХЛ".
По мнению Третьяка, Континентальная хоккейная лига, образованная в 2008 году, сделала с того момента большой шаг вперед. "НХЛ все равно посильнее, чем наша лига. КХЛ сделала большой шаг, заставила себя уважать. За последнее время мы сделали шикарную лигу, она вторая в мире по посещаемости", - отметил он.