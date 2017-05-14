"Тоттенхэм" обыграл МЮ и занял второе место в чемпионате Англии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона.

В составе хозяев мячи забили Виктор Ваньяма (6-я минута) и Гарри Кейн (48). У гостей отличился Уэйн Руни (71).

"Тоттенхэм" в 36 матчах набрал 80 очков и занял второе место по итогам сезона. Ближайшие преследователи команды "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" лишились математических шансов опередить лондонский клуб. Ранее "Челси" гарантировал себе чемпионство, в активе команды 87 очков в 36 матчах, третьим идет "Ливерпуль" (73, 37), четвертым - "Манчестер Сити" (72, 36), пятым - "Арсенал" (69, 36), шестым - "Манчестер Юнайтед" (65, 36).

"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской премьер-лиге с момента ее основания (с 1992 года). Ранее клуб лишь один раз заканчивал чемпионат в первой тройке - в прошлом сезоне лондонский клуб занял третье место.

В высшем дивизионе чемпионата страны "Тоттенхэм" побеждал дважды (в сезонах-1950/51 и 1960/61), тогда турнир назывался Первым дивизионом Футбольной лиги, еще четыре раза "Тоттенхэм" становился вице-чемпионом того турнира (1921/22, 1951/52, 1956/57, 1962/63).

Кроме этого, клуб из Лондона восемь раз выигрывал Кубок Англии (1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991), четыре раза Кубок футбольной лиги (1971, 1973, 1999, 2008) и семь раз Суперкубок Англии (1921, 1952, 1962, 1963, 1968, 1982, 1992). На международной арене в активе "Тоттенхэма" два Кубка УЕФА (1972, 1984) и один Кубок обладателей кубков УЕФА (1963).