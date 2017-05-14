Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Тоттенхэм" обыграл МЮ и занял второе место в чемпионате Англии

Спорт
14 мая, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Лондонский клуб в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской премьер-лиге с момента ее основания (с 1992 года)

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA EDITORIAL

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона.

В составе хозяев мячи забили Виктор Ваньяма (6-я минута) и Гарри Кейн (48). У гостей отличился Уэйн Руни (71).

Смотрите также

"Тоттенхэм" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии

"Тоттенхэм" в 36 матчах набрал 80 очков и занял второе место по итогам сезона. Ближайшие преследователи команды "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" лишились математических шансов опередить лондонский клуб. Ранее "Челси" гарантировал себе чемпионство, в активе команды 87 очков в 36 матчах, третьим идет "Ливерпуль" (73, 37), четвертым - "Манчестер Сити" (72, 36), пятым - "Арсенал" (69, 36), шестым - "Манчестер Юнайтед" (65, 36).

"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской премьер-лиге с момента ее основания (с 1992 года). Ранее клуб лишь один раз заканчивал чемпионат в первой тройке - в прошлом сезоне лондонский клуб занял третье место.

В высшем дивизионе чемпионата страны "Тоттенхэм" побеждал дважды (в сезонах-1950/51 и 1960/61), тогда турнир назывался Первым дивизионом Футбольной лиги, еще четыре раза "Тоттенхэм" становился вице-чемпионом того турнира (1921/22, 1951/52, 1956/57, 1962/63).

Кроме этого, клуб из Лондона восемь раз выигрывал Кубок Англии (1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991), четыре раза Кубок футбольной лиги (1971, 1973, 1999, 2008) и семь раз Суперкубок Англии (1921, 1952, 1962, 1963, 1968, 1982, 1992). На международной арене в активе "Тоттенхэма" два Кубка УЕФА (1972, 1984) и один Кубок обладателей кубков УЕФА (1963).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
2
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Тиллерсон заявил, что перезагрузка отношений с Россией невозможна
5
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
6
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
Темы дня
Загрузка...
Реклама