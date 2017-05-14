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Глава UFC договорился с Макгрегором относительно боя с Мэйуэзером

Спорт
14 мая, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Переговоры о возможном боксерском поединке начались в ноябре 2016 года

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© AP Photo/Julio Cortez

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт достиг договоренности с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором о бое против американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего. Слова Уайта приводит портал Boxingscene.

Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором. Сам ирландец ранее заявлял, что поединок может состояться в сентябре.

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"Я уже договорился с Конором, - сказал Уайт. - Надеюсь, в понедельник мне удастся провести переговоры с Мэйуэзером и его командой. Мне все еще нужно договорится с ним, нет никаких гарантий, что переговоры будут успешными".

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения, также он стал первым бойцом в истории UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегком и легком весах). За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

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