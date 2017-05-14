Тренер сборной США назвал российских хоккеистов одними из лучших на ЧМ-2017

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею является одной из лучших на чемпионате мира 2017 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной США Джефф Блэшилл.

В воскресенье хоккеисты сборной США нанесли разгромное поражение команде Словакии со счетом 6:1.

Матч Россия - США состоится 16 мая.

"От игры к игре мы действуем все лучше и лучше. Это трудный турнир, очевидно, что Россия на нем одна из лучших. Безусловно, это важный матч по многим причинам. Чтобы победить, нам понадобится показать свою лучшую игру, мы будем готовы к этому матчу", - сказал Блэшилл.

"Мы знаем, насколько тяжело выиграть чемпионат, но мы верим в себя и будем делать все, чтобы этого добиться", - сказал тренер.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы