Каррера заявил, что "Спартаку" не стоит брать футболистов на высокие зарплатыСпорт 14 мая, 21:59
"Реал" забил в 62-м матче подряд, побив рекорд ведущих европейских чемпионатовСпорт 14 мая, 21:54
Каррера назвал Конте лучшим тренером в мире и своим учителемСпорт 14 мая, 21:47
Экс-глава разведки США назвал "победой России" отставку главы ФБРМеждународная панорама 14 мая, 21:41
Главный тренер московского "Спартака" Каррера заявил, что не намерен покидать командуСпорт 14 мая, 21:32
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажекОбщество 14 мая, 21:02
"Ростов" победил "Рубин" в матче чемпионата РоссииСпорт 14 мая, 20:56
Шахматистка Хоу Ифань считает вызовом свое участие в Гран-при наравне с мужчинамиСпорт 14 мая, 20:53
Болельщики "Тоттенхэма" массово вышли на поле после последнего матча на "Уайт Харт Лэйн"Спорт 14 мая, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч болельщиков английского футбольного клуба "Тоттенхэм" выбежали на поле после завершения матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу с "Манчестер Юнайтед".
"Please return to your seats" #TheLaneTheFinale pic.twitter.com/lp2p9sqVCA— Simon Peach (@SimonPeach) 14 мая 2017 г.
Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Благодаря этой победе "Тоттенхэм" гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона. Болельщики вышли на поле с флагами, беспорядков замечено не было, однако диктор на стадионе просил всех вернуться на свои места.
Матч с "Манчестер Юнайтед" стал последним для лондонского клуба, проведенным на домашнем стадионе "Уайт Харт Лэйн". Все домашние матчи следующего сезона "Тоттенхэм" проведет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, в текущем сезоне команда проводила на 90-тысячном "Уэмбли" матчи еврокубков.
Домашняя арена "Тоттенхэма", вмещающая 36240 зрителей, будет демонтирована, так как в клубе планируют на ее месте построить новый стадион, рассчитанный на 61000 мест. Открытие нового стадиона запланировано на лето 2018 года.
"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской премьер-лиге с момента ее основания (с 1992 года). Ранее клуб лишь один раз заканчивал турнир в первой тройке - в прошлом сезоне лондонский клуб занял третье место.