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Болельщики "Тоттенхэма" массово вышли на поле после последнего матча на "Уайт Харт Лэйн"

Спорт
14 мая, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Это произошло после победы лондонского клуба над "Манчестер Юнайтед" (2:1)

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© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA EDITORIAL USE

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч болельщиков английского футбольного клуба "Тоттенхэм" выбежали на поле после завершения матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу с "Манчестер Юнайтед".

Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Благодаря этой победе "Тоттенхэм" гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона. Болельщики вышли на поле с флагами, беспорядков замечено не было, однако диктор на стадионе просил всех вернуться на свои места.

Матч с "Манчестер Юнайтед" стал последним для лондонского клуба, проведенным на домашнем стадионе "Уайт Харт Лэйн". Все домашние матчи следующего сезона "Тоттенхэм" проведет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, в текущем сезоне команда проводила на 90-тысячном "Уэмбли" матчи еврокубков.

Домашняя арена "Тоттенхэма", вмещающая 36240 зрителей, будет демонтирована, так как в клубе планируют на ее месте построить новый стадион, рассчитанный на 61000 мест. Открытие нового стадиона запланировано на лето 2018 года.

"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской премьер-лиге с момента ее основания (с 1992 года). Ранее клуб лишь один раз заканчивал турнир в первой тройке - в прошлом сезоне лондонский клуб занял третье место.

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