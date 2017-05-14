Шахматистка Хоу Ифань считает вызовом свое участие в Гран-при наравне с мужчинами

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МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в Гран-при по шахматам в Москве наравне с мужчинами является вызовом для китаянки Хоу Ифань. Об этом она рассказала ТАСС.
"Я не опасаюсь никого, мне ничуть не страшно выступать в Москве. Наоборот, считаю, что это является для меня определенным вызовом - выступать на этапе Гран-при наравне с мужчинами, сильнейшими гроссмейстерами мира", - сказала китаянка.
В первом туре она одержала победу над российским гроссмейстером Яном Непомнящим, а в воскресенье уступила соотечественнику Дин Лижэню, который возглавляет турнирную таблицу. Во время партии Хоу Ифань получила букет цветов от посетившего турнир президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Площадкой проведения российского этапа Гран-при является многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы. Соревнования завершатся 21 мая.