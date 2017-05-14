"Ростов" победил "Рубин" в матче чемпионата России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" выиграли у казанского "Рубина" со счетом 4:2 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

В составе победителей голы забили Сердар Азмун (7-я и 51-я минуты), Дмитрий Полоз (19) и Кристиан Нобоа (73). У гостей отличились Янн М'Вила (75) и Максим Канунников (87).

"Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. "Рубин" с 35 баллами идет девятым. В следующем туре "Рубин" 17 мая примет московский ЦСКА, в тот же день "Ростов" сыграет в гостях с махачкалинским "Анжи".