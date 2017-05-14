"Ростов" победил "Рубин" в матче чемпионата России

Каррера заявил, что "Спартаку" не стоит брать футболистов на высокие зарплатыСпорт 14 мая, 21:59
"Реал" забил в 62-м матче подряд, побив рекорд ведущих европейских чемпионатовСпорт 14 мая, 21:54
Каррера назвал Конте лучшим тренером в мире и своим учителемСпорт 14 мая, 21:47
Экс-глава разведки США назвал "победой России" отставку главы ФБРМеждународная панорама 14 мая, 21:41
Главный тренер московского "Спартака" Каррера заявил, что не намерен покидать командуСпорт 14 мая, 21:32
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажекОбщество 14 мая, 21:02
"Ростов" победил "Рубин" в матче чемпионата РоссииСпорт 14 мая, 20:56
Шахматистка Хоу Ифань считает вызовом свое участие в Гран-при наравне с мужчинамиСпорт 14 мая, 20:53
Болельщики "Тоттенхэма" массово вышли на поле после последнего матча на "Уайт Харт Лэйн"Спорт 14 мая, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" выиграли у казанского "Рубина" со счетом 4:2 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.
В составе победителей голы забили Сердар Азмун (7-я и 51-я минуты), Дмитрий Полоз (19) и Кристиан Нобоа (73). У гостей отличились Янн М'Вила (75) и Максим Канунников (87).
"Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. "Рубин" с 35 баллами идет девятым. В следующем туре "Рубин" 17 мая примет московский ЦСКА, в тот же день "Ростов" сыграет в гостях с махачкалинским "Анжи".