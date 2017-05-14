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Шей: хоккеисты США смогут победить сборную России за счет сыгранности и скорости

Спорт
14 мая, 21:41 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В воскресенье хоккеисты сборной США нанесли разгромное поражение команде Словакии со счетом 6:1

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная США сможет победить команду России в матче чемпионата мира благодаря своей сыгранности и скорости. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной США Брэди Шей.

В воскресенье хоккеисты сборной США нанесли разгромное поражение команде Словакии со счетом 6:1. Матч Россия - США состоится 16 мая.

"Все игры на турнире важные, но эта (с россиянами) стоит особняком. Мы выйдем против первой команды в нашей группе, и, конечно, это важнейший матч для нас на групповом этапе. У большинства игроков было время привыкнуть к большим площадкам, мне еще предстоит это сделать. Думаю, наша сыгранность и скорость станут основными факторами, которые помогут победить сборную России", - сказал Шей.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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