Каррера: лимит на легионеров создает проблемы, но российским футболистам нужна практика

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Лимит на легионеров в чемпионате России создает проблемы тренерам при выборе состава, однако российским футболистам необходима игровая практика. Такое мнение в интервью "Матч ТВ" высказал главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

В чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме "6+5", согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных футболистов.

"Конечно, это создает проблемы, когда ты выставляешь состав на игру. Но если мы хотим развивать в России футбол, то нужно давать возможность российским игрокам показывать себя на поле", - сказал Каррера.

"Спартак" по руководством итальянского специалиста досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно- белые стали чемпионами впервые с 2001 года.